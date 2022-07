Le Havre. Moz'aïque, un tour du monde des musiques

Le festival Moz'aïque va laisser une belle place aux musiques du monde pour sa 13e édition, du 21 au 24 juillet, aux Jardins suspendus du Havre.

Côté programmation, les festivaliers vont pouvoir danser au rythme déjanté de Puerto Candelaria, autoproclamé "le groupe de musique le plus audacieux, controversé et innovant de la Colombie de cette dernière décennie". Vous pourrez vous laisser envouter par Toni Green, la diva de Memphis, dont la voix navigue sur les terres d'Aretha Franklin, Ann Peebles, Etta James, ou Sharon Jones. La tornade cubaine Cimafunk, fils spirituel de James Brown et de George Clinton viendra mettre le feu à la scène. Groundation, le groupe mythique de reggae jazz californien, démontrera, s'il en est encore besoin, que les Américains savent faire bien du reggae.

Du côté Jazz, le pianiste David Bressat en formation Quintet, "artiste Révélation" de JazzMag, offrira un peu de chaleur avec un son énergique et coloré. La voix puissante et envoûtante d‘Izo FitzRoy viendra proposer son mélange de Gospel, de Funk, de Blues et de Soul, le tout à la sauce anglaise. L'une des plus charismatiques chanteuses Jazz de sa génération sera présente : Célia Kameni, consacrée comme une divinité par André Manoukian et sur scène avec l'un des meilleurs pianistes arrangeurs de l'univers jazz, Alfio Origlio.

Les spectateurs pourront également découvrir Lass, le nouvel ambassadeur de l'Afropo, qui invite à un voyage musical entre le Sénégal et l'électronique. Les Canadiens de The Brooks embarqueront les festivaliers avec leurs grooves funky alimentés par une soul lumineuse.

La programmation de la 13e édition de Moz'aïque.

Enfin, le samedi matin sera dédié au jeune public avec un concert exceptionnel d'Aldebert. Ses "enfantillages" viendront enchanter petits et grands, grâce à une bonne humeur et une énergie communicative.