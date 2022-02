Valérie Fourneyron soutient les enseignants

"Le monde éducatif n’a plus confiance. L’unanimité du préavis de grève du 27 septembre, enseignants du public et du privé, en est une démonstration. Les enseignants ressentent au quotidien le grand écart entre un discours qui prône la revalorisation de leur métier et l’ensemble des mesures prises par le gouvernement, qu’ils ne perçoivent que comme l’habillage maladroit et précipité d’une réduction des moyens alloués à l’Education nationale."



"Notre pays a besoin d’un système éducatif qui s’attaque réellement aux inégalités scolaires et qui prenne en charge la situation des élèves en grande difficulté. Le métier d’enseignant doit être revalorisé, en commençant par le rétablissement d’une véritable formation initiale."

Selon Valérie Fourneyron, la France n'investit pas assez dans l'éducation et doit redéfinir ses priorités au niveau des formations.