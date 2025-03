Seine-Maritime. Suppression d'emplois à Lubrizol : une grève illimitée a commencé hier sur les sites de Rouen et d'Oudalle

Après l'annonce de la suppression de 169 postes à Lubrizol à Rouen et d'Oudalle, près du Havre en février, les salariés poursuivent leur grève afin de montrer leur désaccord avec le Plan de sauvegarde d'emplois (PSE) qui prévoit la suppression de ces postes. A la suite d'échanges, de la "communication désastreuse de la direction et de la 4e réunion de négociation toujours sans réponse ni proposition, nous avons conjointement décidé de faire un appel à la grève illimitée sur l'ensemble des sites à partir de jeudi 27 mars à 12h", déclarent les syndicats dans un communiqué. Parmi leurs revendications : la baisse significative du nombre de postes supprimé, un plan de départ volontaire ouvert à tous les salariés, etc.

