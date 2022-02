Le Vascoeuil, valeur sûre du quartier Saint-Marc

La place Saint-Marc, à Rouen, est plutôt bien dotée gastronomiquement parlant. Le Vascoeuil, situé du côté de la rue Martainville, présente un visage attrayant : une terrasse pour les beaux jours et une ambiance ni trop lourde ni trop fade de vieux bistrot.



Le midi, une clientèle de salariés et de jeunes cadres dynamiques s’y retrouvent. On est immédiatement surpris par la bonne insonorisation de la salle : pas de brouhaha !

Côté carte, une formule à 10,50 € comporte une entrée et un plat ou un plat et un dessert parmi d’autres propositions intéressantes. Pour 15 €, vous avez le droit à la totale.



En ce mardi midi, j’opte pour un entrée-plat-dessert et débute la dégustation avec un croustillant normand. Du camembert chaud accompagné de pommes chaudes, le tout entouré de feuilles de brick et servi avec un lit de salade fraîche. Une bonne entrée en matière avant l’arrivée de mon duo de volailles et sa sauce au miel. Si la volaille n’a rien d’inoubliable, l’ensemble est plus que correct. Seul bémol : le service, bien qu’agréable, s’est montré un peu lent.

En dessert, c’est finalement vers le café gourmand que se porte mon choix. Et là, superbe surprise : il s’agit sans doute du meilleur que j’ai jamais goûté. Bien présenté, copieux et varié, il finit mon repas en beauté.



Pratique. Le Vascœuil, 106 rue Martainville, Rouen. Tél. 02 35 70 27 43