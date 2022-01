Cap sur brasserie accueillante au Marégraphe

Les Rouennais ont cette chance de pouvoir déjeuner en bord de Seine, à quelques minutes du centre-ville. Installé dans d’anciens hangars, le Marégraphe a remplacé les marchandises par un bar brasserie où l’on peut aussi bien prendre un verre que s’arrêter pour manger.



Comme le soleil était ce jour-là de la partie, nous avons pu profiter de la terrasse, avec une vue imprenable sur le fleuve. Un vrai bonheur. La carte propose un menu à 13,90 €, entrée-plat ou plat-dessert et café. Le choix est assez large et la formule décide tout le monde. Mes deux voisins de table choisissent un magret de canard et une andouillette sauce moutarde, accompagnés de frites. Le magret est, semble-t-il très bon. L’andouillette est un peu sèche, mais la sauce, bien relevée, le fait vite oublier. Etant au bord de l’eau, j’ai préféré du poisson : une aile de raie, sauce aux câpres et tagliatelles. Bon choix : la sauce souligne et rehausse la chair subtile du poisson. Pour le dessert, en face de moi l’on se décide pour une crêpe au sucre, servie avec un petit pot de chocolat, tandis que j’opte pour une mousse au chocolat, aérienne et parfumée. Au Marégraphe, les plats demeurent classiques mais bons, le service très sympathique.



Pratique. Le Marégraphe, quai de Bois-Guilbert. Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 22h30 et le samedi de 16h à 22h30. Tél. 02 35 15 15 15.