Les élus de droite de la Crea dénoncent un "manque de débat"

Vendredi 23 septembre, à Bois-Guillaume, autour du maire du cru Gilbert Renard, une dizaine de “ténors” UMP et centristes ont fustigé une communauté d’agglomération selon eux trop administrative et fermée à la concertation. “Il n’y a pas de véritable travail dans les commissions, ni de débat”, a répété le maire de Bois-Guillaume.



Certains ont pointé du doigt “les inégalités de traitement” entre les territoires, citant à plusieurs reprises le cas d’Elbeuf bénéficiant des faveurs communautaires plus que d’autres territoires.

“Il n’y a pas non plus de débat sur le projet d’Axe Seine, a estimé la députée Françoise Guégot. Même sur un projet majeur, il n’y a aucune lisibilité”. Enfin, la sénatrice Catherine Morin-Desailly en tête, les élus ont relancé l’idée de fonder une métropole, ou du moins un pôle métropolitain. A une condition : “éviter de créer une communauté bricolée et sans projet”.