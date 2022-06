Hérouville-Saint-Clair. Le festival Beauregard a trouvé ses deux derniers artistes !

Cinq jours après avoir appris l'annulation des groupes Oscar and the Wolf et Other Lives, les organisateurs du festival Beauregard ont réagi très vite pour trouver leurs remplaçants. Il s'agit du groupe de rock Ko Ko Mo et de l'artiste Lewis Ofman.

Le duo nantais Ko Ko Mo se produira sur scène dimanche 10 juillet à 17 h 05. Il s'agit d'un groupe de rock, composé de Warren à la guitare et au chant et de Kévin à la batterie. Son troisième album "Need some mo'" est sorti le 25 mars dernier. Ko Ko Mo s'était d'ailleurs produit sur la scène d'Anova, lors du Tendance Live à Alençon il y a un mois.

Quant au Parisien Lewis Ofman, il est prévu qu'il fasse danser la foule à partir de 16 h 10 dimanche 10 juillet, soit dix minutes plus tôt que Other Lives initialement prévu. Il a sorti son album "Sonic Poems" en février 2022.

Avec l'annonce de ces deux nouveaux noms, la programmation est de nouveau complète. Il reste encore des pass 1 jour pour les journées de jeudi, vendredi et dimanche, ainsi que des pass 2 et 3 jours.