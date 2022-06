Caen. Festival Beauregard : deux annulations de dernière minute

La mauvaise nouvelle du jour ! À moins de trois semaines du festival Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, les organisateurs ont appris vendredi 17 juin l'annulation des tournées des groupes Other Lives et Oscar and the Wolf. Ils ne se produiront pas sur la scène du château de Beauregard cet été, lors de la onzième édition de l'événement.

Sur son compte Twitter, Max Colombie, chanteur de Oscar and the Wolf, évoque une pause pour "anxiété et dépression". Il est contraint d'annuler également sa présence au festival Metronome à Prague (République tchèque) juste avant Beauregard.

A message from Max. pic.twitter.com/I5uTrT6t9e — Oscar and the Wolf (@oscarandthewolf) June 17, 2022

Prévus le dimanche

Alors que les deux groupes étaient prévus l'un après l'autre dimanche 10 juillet, le premier à 17 h 15 et le second à 18 heures, les organisateurs se sont déjà mis en quête de remplaçants. "Pas de panique, John et son équipe reviennent très vite vers vous avec deux nouveaux noms", ont-ils indiqué sur leur page Facebook.

Pour rappel, le festival a lieu du mercredi 6 au dimanche 10 juillet.