Hérouville - Festival Beauregard. Quelles animations prévues en-dehors des concerts?

"Pendant deux ans, la danse était un mot tabou. Ce thème nous est venu un peu naturellement. On souhaite amener la danse au milieu du public. C'est l'essence même d'un festival", dévoile Paul Langeois, co-directeur du festival Beauregard. La grande nouveauté de cette édition 2022 est donc la mise en place du Studio. Un espace où les festivaliers pourront apprendre la salsa, le breakdance ou encore le hip-hop mais aussi assister à des représentations. Les initiations seront animées par les différents collectifs présents tels que Normandie Salsa ou encore SNT Crew. "Le soir, il y aura un espace clubbing avec un DJ set et le public pourra venir danser", poursuit-il. Danser mais également assister à des représentations théâtrales et d'arts de la rue. La compagnie In fine proposera des chorégraphies et bulles créatives tout au long de l'événement. La brigade de Javotte sera aussi présente sur le festival. De courtes pièces seront interprétées à différents moments. Deux créations seront jouées, une en journée et une le soir sur le thème de la danse.

Grande nouveauté de cette édition, le jardin de John. "Il s'agit d'un nouvel espace cosy et agréable dans lequel les festivaliers pourront s'asseoir et se reposer", détaille le responsable. Dans ce lieu, différents stands seront installés tels que le bar à bonbons, l'espace enfants ou encore la MGEN. " L'endroit aura deux vies. Une première jusqu'à 22 heures pour les familles. Ensuite, l'espace sera remis en lumière et il y sera possible d'y prendre un verre et de s'y restaurer", poursuit Paul Langeois.

De nombreuses animations seront mises à disposition des petits et des grands. Les festivaliers pourront se faire coiffer chez Joakim, construire des objets avec le collectif La Tête et les mains ou encore créer de petits objets d'arts graphiques avec Gustave.