Le Normandy Western Trade Show, pour les mordus d'Amérique

Président de l’association Normandie Expositions, il est l’organisateur du Normandy Western Trade Show, "unique en France", et des Puces militaria, deux salons se déroulant côte-à-côte, ce week-end, au Parc Expo.

Nourris aux Westerns

Cet elbeuvien de 55 ans carbure aux westerns et aux armes à feu, qu’il collectionne par dizaines. Il s’est même aménagé sous sa maison un repère bourré de trésors du grand ouest. On y pénètre par une porte battante de type "saloon"... évidemment ! "Il y a de plus en plus de passionnés de grand ouest et de country", estime-t-il devant ses carabines Winchester originales. "En général, ils sont âgés de 45 à 70 ans, certainement nourris aux westerns de Clint Eastwood ou de John Wayne". Fabien Feré, "ancien mécano moto et historien amateur de Buffalo Bill", voit dans cette nostalgie festive un remède anti-morosité : "C’est notre manière de nous évader !"

Pratique. Normandy Western Trade Show, au Parc Expo de Rouen, à Grand-Quevilly, dimanche 2 octobre de 9h à 18h. Entrée 6 €. Charlie West donnera un concert à 14h30.