Le Western et la country ont le vent en poupe et les adeptes de l'Ouest américain seront servis le dimanche 2 octobre. Le Normandy Western Trade Show prend en effet ses quartiers pour la journée dans le Parc des Expositions. Des spectacles et des animations seront proposés tout au long de la journée ainsi qu'une grande expo-vente d'objets répondant au thème du far west.