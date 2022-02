Théâtre des Arts : son directeur fait le bilan

Près de cinquante ans après l’inauguration du Théâtre des Arts, quel bilan peut-on tirer ?

“Le bâtiment a subi deux phases de travaux. La première s’est déroulée en 1992 : c’était un lifting. Des accès ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite, et la salle a changé de visage mais rien n’a été fait en profondeur. La deuxième phase de travaux a eu lieu en 2006. D’importants aménagements ont été réalisés au niveau des parties techniques du bâtiment, ainsi que sur l’ensemble de la chaufferie.”



Comment vit-on, aujourd’hui au Théâtre des Arts ?

“On n’y vit pas mal mais nous recevons régulièrement des courriers des spectateurs qui se plaignent de la qualité des fauteuils ou des sanitaires. Il est également urgent de réorganiser le bloc administratif qui est obsolète. Un plan de travail va d’ailleurs être élaboré et devrait être réalisé très prochainement.”



Quels sont ses atouts et ses points faibles ?

“Le rapport entre la scène et la salle est très bon. La visibilité et l’acoustique sont excellentes sans compter les aménagements techniques d’une grande qualité qui ont été faits en 2006. Ensuite, il est très bien situé : nous sommes au cœur de Rouen.

Par contre, nous manquons de certains espaces à l’intérieur : il n’y a pas suffisamment de salles dédiées aux répétitions et nous sommes donc contraints de mobiliser le plateau lorsque nous voulons en faire avec l’ensemble des artistes. Il faudrait également développer les espaces consacrés aux événements organisés par les entreprises.”



Y-a-t’il une place pour une salle de cette ampleur dans l’agglomération rouennaise ?

“La question est plutôt de savoir si la culture peut faire partie du développement économique de la Région. Un bâtiment comme le Théâtre des Arts est un apport et peut être un axe à développer pour redonner une attractivité au territoire. Il faut faire le choix de disposer d’outils performants et modernes. Celui d’Alain Le Vern, président de la Région, est de le positionner comme un élément fort de développement.”



L’Opéra est-il vraiment destiné à tous les publics ?

“L’Opéra est ouvert à tous les publics, mais dans la pratique, ceux-ci sont plus ou moins attirés par les spectacles que nous proposons. Cela ne nous empêche pas de nous adresser à tous parce qu’il peut se trouver partout des gens qui se passionnent pour l’opéra. En somme, ce que nous produisons au Théâtre des Arts n’intéresse pas forcément tout le monde mais il peut intéresser vraiment n’importe qui.”

Une vie, six dates

1971 : naissance à Louvain

1990 : arrête ses études de physique pour se consacrer au théâtre

1994 : diplômé de théâtre

2000 : mise en scène de trois spectacles qui lancent sa carrière

2009 : directeur du Théâtre des Arts

2011 : mise en scène de “The Turn of the Screw” de Benjamin Britten