Bonne table à Rouen. Fujiya déroule le tapis pour ses clients

Depuis le mois de février, vous verrez dans tous les restaurants japonais Fujiya un tapis roulant qui parcourt la salle et fait défiler sushis, makis et autres spécialités japonaises. Ce dispositif se retrouve dans le restaurant de l'enseigne situé rue Sainte-Croix-des-Pelletiers à Rouen. Le client se sert directement pendant cette ronde continue de plats. Les mets japonais sont disposés dans de petites assiettes. Par quatre, sept ou à volonté, vous pouvez choisir votre formule pour ce buffet. Le midi, comptez 16 euros pour sept assiettes servies avec une salade de chou coupé finement et une soupe miso goûteuse. Le tout avec un dessert au choix, nougat chinois ou perles coco. Pour les gourmands, la formule à volonté ne dépasse pas les 19 euros.

Au buffet, à la carte ou à emporter

Je prends la formule à sept assiettes, déjà copieuse. Je choisis à ma convenance le contenu de mon repas : sushis saumon, makis california et à l'avocat et sashimis pour un repas frais. Raffolant des gyozas, des raviolis japonais au poulet, servis par trois, je me sers une seconde fois. Un délice. L'avantage de cette formule, c'est de pouvoir de goûter à différents plats en petite quantité. Si jamais vous avez une envie particulière que vous ne voyez pas défiler, n'hésitez pas à demander aux serveurs, ils vous rapporteront votre plat. Le client peut aussi choisir son repas à la carte ou à emporter.

Gyozas et sashimis saumon.

Fujiya avait déjà décliné le concept du tapis roulant dans son restaurant de la rue de la République à Rouen, il est désormais présent dans les autres établissements depuis le mois de février, de Bois-Guillaume jusqu'au nouvel arrivé de Tourville-la-Rivière. Et ça fonctionne. "Il y a plus de monde depuis l'arrivée des tapis", explique Asao Robillard, la gérante du restaurant situé près de la place du Vieux-Marché à Rouen, qui propose "quelques nouveautés, comme des makis au thon cuit" pour ceux qui veulent découvrir d'autres saveurs.

Ce restaurant bénéficie d'une terrasse ombragée d'une quarantaine de couverts avec le même nombre de places à l'intérieur.

Pratique. Ouvert midi et soir, du lundi au samedi.