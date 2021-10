Bonne table : à Fujiya Sushi, un tapis roulant aux saveurs du Japon

Après Moshi Moshi et Ito, Fujiya Sushi s'installe dans l'artère commerçante. Spécificité de l'établissement : un tapis roulant passe devant vous afin que vous puissiez piocher parmi les assiettes de sushis, makis, temakis et autres brochettes.

Copieux et savoureux

Ce samedi midi, nous prenons place dans le restaurant. Ambiance calme et épurée au programme. Trois forfaits sont proposés midi et soir. À chaque fois, une soupe de miso et une salade de soja sont incluses ainsi qu'un dessert. Ce soir-là, mon amie choisit la formule à 17€ (huit assiettes au choix, 15€ le midi) tandis que je jette mon dévolu sur celle à 20€ (10 assiettes). Il est également possible de privilégier la formule à volonté (18€ le midi, 24€ le soir). Les produits sont frais et savoureux, ma préférence allant vers les temakis au saumon (de grands cornets à base de riz et de poisson). Ma voisine de table préfère les plats chauds : des gyozas (raviolis à la viande), brochettes de bœuf-fromage ou de poulet. Problème : certains sont tièdes. Les assiettes, elles, sont copieuses. En dessert, nous préférons les nougats chinois aux boules coco. Une bonne note finale pour un restaurant au concept original et à la cuisine réussie.

Pratique. Rue de la République à Rouen. Tél. 02 35 07 15 44