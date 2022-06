Législatives 2022. Une navette gratuite pour faciliter l'accès au bureau de vote  à Caen

La Ville de Caen et la communauté urbaine Caen la Mer mettent en place une navette gratuite pour faciliter les déplacements vers le bureau de vote 24.1, situé dans le Pavillon de Normandie, quai François-Mitterand, dimanche 19 juin, à l'occasion du second tour des élections législatives. Cette décision intervient en raison de la tenue du marché Saint-Pierre et de la fermeture pour travaux du pont de la Fonderie depuis le lundi 13 juin. "Un départ est prévu toutes les heures à partir de 9 heures et jusqu'à 17 heures au départ de l'arrêt quai de Lalonde puis passage à l'arrêt Tourville jusqu'à l'arrêt Presqu'île", indique la municipalité. Les bureaux de vote caennais sont ouverts de 8 heures à 18 heures dimanche 19 juin.