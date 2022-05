Caen. Le Pont de la Fonderie remis à neuf, sept mois de travaux annoncés

À partir du lundi 13 juin et jusqu'en janvier 2023, le pont de la Fonderie, à Caen, sera restauré. La Ville informe que l'ouvrage va être décapé, protégé de la corrosion et rénové et peint. Afin d'éviter les nuisances sonores, le pont sera déplacé et déposé quai Gaston-Lamy. Des déviations seront indiquées le temps du chantier via le pont de l'Ecluse pour permettre un accès continu à la Presqu'Ile de Caen.

Le pont de la Fonderie a été mis en service en 1951. Il s'agit d'un ouvrage d'art géré par Ports de Normandie permettant de relier l'avenue de Tourville et la Presqu'Ile. Mardi 10 mai, l'édifice avait subi une importante panne en raison d'un dysfonctionnement du variateur électrique.