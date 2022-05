Caen. Le pont de la Fonderie à l'arrêt : la panne détectée

Depuis mardi 10 mai, le pont de la Fonderie, près du Bassin Saint-Pierre à Caen, ne fonctionne plus et perturbe la circulation routière et piétonne. Selon des informations communiquées dans la soirée mercredi 11 mai par Ports de Normandie, il s'agirait d'une panne du variateur électrique. "La pièce a été commandée en urgence. Nous espérons la recevoir et pouvoir la remplacer d'ici la fin de cette semaine", indique la société portuaire. Pour l'heure, il n'est toujours de circuler sur le pont. Il reste cependant en position ouverte à la navigation.

La Ville de Caen a mis en place une signalétique à destination des automobilistes et des piétons le temps des travaux de réparation de l'ouvrage.