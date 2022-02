Le Pont-Flaubert sous haute surveillance 24 heures sur 24

Le Pont-Flaubert est désormais bardé de caméras, de panneaux à messages variables et de barrières automatiques, reliés en direct au centre d’information et de gestion du trafic (Cigt), basé au tunnel de la Grand’Mare. Il s’agit d’une phase de test. Ces nouveaux équipements vont permettre de sécuriser et gérer au mieux les flux sur le pont levant. C’est la Direction des routes Nord-Ouest (Dirno) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) qui ont financé les travaux.