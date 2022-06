Manche. Orages et pluies : 32 interventions pour les sapeurs-pompiers

Après les phénomènes orageux qui ont touché le département de la manche dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juin et matin, les sapeurs pompiers de la Manche sont intervenus à 32 reprises, principalement pour des inondations. Ce sont principalement les secteurs des Pieux et de Carentan-les-Marais qui ont été les plus impactés, indique le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) de la Manche.

Météo France a placé le département de la Manche en vigilance orange pour un épisode orageux jusqu'au dimanche 5 juin à 6 heures. À partir du milieu d'après-midi ce samedi 4 juin, une dégradation orageuse abordera le sud de la Manche. Elle s'accompagnera plus particulièrement de très fortes précipitations, pouvant conduire rapidement à de forts cumuls, atteignant localement 30 à 50 mm d'eau, voire plus très ponctuellement. Cette vague orageuse s'évacuera par le nord-est en cours de soirée. Les autorités appellent à la plus grande prudence lors de ces phénomènes météorologiques.

