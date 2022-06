Normandie. La région est placée en vigilance orange aux orages

Les cinq départements de la Normandie sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France samedi 4 juin, et au moins jusqu'au dimanche 5 juin à 6 heures. Le temps sera lourd, il fera jusqu'à 26 degrés dans les terres en Seine-Maritime. En tout, soixante départements français, allant du sud-ouest au nord et à l'est, sont en vigilance orange. Selon le bulletin de Météo France, des orages violents vont se développer sur la Normandie à partir de 16 heures. Ils seront accompagnés de pluies intenses, de violentes rafales de vent et de grêle, avertit le spécialiste.

Prudence sur les routes normandes en ce premier jour de week-end prolongé avec le lundi de Pentecôte. Bison Futé classe la journée orange dans le sens des départs.

Des ralentissements sont notamment prévus au niveau de l'autoroute A13, en direction de la côte.