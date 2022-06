Législatives 2022 - Orne. Marc Lorand-Brionne se retire et soutient Chantal Jourdan

Nouveau rebondissement sur la première circonscription de l'Orne : à une semaine du premier tour des élections législatives, Marc Lorand-Brionne retire sa candidature aux élections législatives.

Après que La France Insoumise a retiré son soutien à la candidate divers gauche Chantal Jourdan sur cette circonscription, "cet acte change la donne et nous amène, Mme Jourdan et moi-même à nous retrouver sur le même chemin", a annoncé vendredi 3 juin celui qui avait présenté sa candidature individuelle. "Je fais le choix de la suivre et de la soutenir", explique-t-il. "Je voulais être député, je voulais défendre à l'Assemblée nationale les personnes laissées sur le bord du chemin, les travailleurs qui n'arrivent plus à boucler leurs fins de mois, les jeunes emplis de rêves par nos générations et qui déchantent", explique-t-il. Lui et Chantal Jourdan ont échangé à plusieurs reprises, la dernière fois jeudi 2 juin dans la soirée. La candidate divers gauche devrait reprendre des éléments du programme de celui qui n'est donc plus candidat...

