Législatives - Alençon/Domfront. Tensions à gauche autour de la candidature de Chantal Jourdan

La campagne pour les élections législatives n'est pas un long fleuve tranquille sur la 1re circonscription de l'Orne (Alençon/Domfront) pour la candidate divers gauche Chantal Jourdan. Cette dernière représente la Nupes au terme d'une répartition où la 2e circonscription est pour une candidate EELV, et la 3e pour un candidat LFI. Mais La France Insoumise a retiré son soutien à Chantal Jourdan. Le PS dont elle est issue est accusé de faire "cavalier seul" et de ne pas assez s'investir dans la Nouvelle Union Populaire. En revanche, le Parti communiste continue de soutenir la candidate, alors que le NPA, qui n'est pas dans Nupes, déclare " ne pas appeler à voter pour Chantal Jourdan ", expliquant que "le PS ne peut plus représenter une alternative".

