Législatives 2022. Dans l'Orne, Marc Lorand-Brionne quitte EELV et devient candidat indépendant

Marc Lorand-Brionne a été investi le 5 mars par Europe écologie-Les Verts, sur la première circonscription de l'Orne. Mais depuis l'accord avec La France insoumise, le Parti socialiste et le Parti communiste français, cette circonscription est finalement réservée au PS.

Si la députée PS sortante Chantal Jourdan n'est toujours pas candidate, lui a décidé d'annoncer sa candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Un chauffeur de bus,

député ?

"Je note parfois un petit mépris", constate le candidat, qui a quitté EELV. Âgé de 49 ans, marié, chauffeur de car, élu municipal, il a pour ambition de constituer une opposition à LREM, de replacer la protection de la démocratie, des libertés sociales, des ressources naturelles, de la sobriété énergétique au cœur des débats. "La politique, c'est du courage", explique-t-il. "J'ai besoin de former une équipe, d'un mandataire financier, de soutiens parce qu'une campagne électorale, même petite, ça coûte sept mille euros, c'est un frein à la démocratie." Le candidat recherche aussi un(e) suppléant(e) qui partage ses idées : "On a des problèmes sociaux, une inflation galopante, un scandale dans les Ehpad, je n'entends pas les candidats à la députation en parler ; il y a des urgences climatiques et je veux m'y atteler. Quand on est chauffeur de bus, on entend des choses, on vit avec la détresse sociale des gens", explique-t-il. Quant aux autres candidats, "on dirait des fantômes, certains doivent se présenter mais ne le font pas. Pendant la présidentielle, on ne pouvait pas faire campagne. Là, on peut, mais c'est silence radio. Moi, j'y vais."

Ecoutez pourquoi Marc Lorand-Brionne est candidat:

Député des oubliés de la vie

Le candidat préfère une campagne de terrain aux campagnes virtuelles sur Internet. "Les gens ont besoin qu'on les rencontre. Un jour, j'avais une dame en pleurs dans mon bus. Femme de ménage, elle ne savait pas comment payer son loyer. Elle savait que je faisais de la politique, elle m'a dit qu'elle espérait que je serais le député des oubliés de la vie. Les autres candidats, je ne les vois pas souvent prendre le bus."

Marc Lorand-Brionne explique : "Je suis écologiste mais je veux rencontrer les agriculteurs, les chasseurs. Je n'ai pas que des éoliennes et des pâquerettes dans la tête."

Selon lui, "un élu, ce devrait être deux mandats, pas plus de soixante-cinq ans, puis se retirer et mettre ses compétences à la formation des nouvelles générations, c'est ma conception d'être utile à la société".