[Enquête]. Cancers féminins : Caen, une terre d'innovation

Une nouvelle vague rose va s'emparer de la ville de Caen samedi 4 juin. La mythique Rochambelle fait son retour, avec 5 000 participantes. Depuis 2006, cette course a permis de récolter plus d'1,4 million d'euros au profit de la lutte contre les cancers féminins et 90 000 € en 2021. Cet argent a aidé à financer cinq projets locaux lancés par le centre François Baclesse, le CHU de Caen et la Polyclinique du Parc. Dans la salle de culture Orgapred de l'Université de Caen, hébergée au centre François Baclesse, les tubes à essai, microscopes et autres outils de mesure que le grand public ignore sont disposés sur le plan de travail. Les équipes de Laurent Poulain, chercheur responsable de la plateforme, ont la tête en surchauffe pour trouver de nouveaux traitements contre la maladie. On parle ici des cancers du sein, de l'ovaire et des cancers ORL. Une partie de leur travail consiste "à récupérer des tumeurs chez des patients qui vont subir une chirurgie pour les analyser". Cela grâce à un robot de culture d'une valeur d'environ 350 000 euros, financé par la Région. L'hôpital est le premier en France à avoir automatisé ce processus.

Des technologies rares en France

"On crée des organoïdes, que l'on appelle aussi micro-tumeurs, qui sont ensuite reproduits pour tester de nouveaux traitements pour orienter la décision thérapeutique", explique Laurent Poulain. De sa mise en place jusqu'en mai 2022, une centaine de prélèvements ont été effectués. "Il y a des tumeurs plus difficiles à traiter que d'autres. Cela permettrait d'ajuster au mieux le traitement et d'éviter ou retarder la récidive." Puisqu'en effet, l'objectif ultime est de personnaliser le traitement à chaque patiente. "On ne peut pas avoir pour une patiente le même schéma que la voisine, ajoute Roman Rouzier, directeur scientifique au centre François Baclesse. Il faut savoir s'adapter, aussi bien en prévention qu'en traitement des séquelles." Pour aider à la recherche, la Ville de Caen dispose aussi d'un centre de protonthérapie au centre Cyclhad, depuis 2018. Situé non loin du Ganil, dans le quartier du Citis, il est l'un des trois centres existants en France, avec Nice et Orsay, contre 170 centres de radiothérapie. La protonthérapie ne remplace pas la radiothérapie, elle la complète. Il s'agit d'une technique d'irradiation de la maladie qui peut s'appuyer sur l'utilisation de faisceaux de protons, sans traverser les tissus. Une première étape avant l'hadronthérapie (recherches en ions carbone) qui devrait voir le jour en 2024, pour la première fois sur le territoire français. Là encore, Caen se distingue en matière de recherche sur le cancer. Les équipements innovants participent à cette réussite. Datexim en est un autre exemple. Cette start-up a développé un outil qui intervient en amont d'un cancer de l'utérus chez les femmes à risque. Lors d'un frottis chez la femme, le prélèvement est analysé par intelligence artificielle. "Avant, cela était observé par microscope. Grâce à cet outil, le pathologiste peut voir en un coup d'œil s'il y a un problème dans les cellules de la patiente." Parce qu'il n'est pas question d'oublier les cerveaux dans la recherche.