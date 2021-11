Normandie. Rochambelle 2021 : 90 000 € collectés au profit de la lutte contre le cancer

Vous en avez sûrement vu marcher près des statues de Geluck ou d'autres courir sur le littoral calvadosien. Vêtues de rose, ces participantes à la Rochambelle 2021 ont permis de récolter 90 000 € pour la recherche contre le cancer du sein.

Plus d'1,4 million d'euros depuis 2006

Pour la première fois cette année, sous la forme d'un Rochambelle Tour, cette fameuse course rose solidaire s'est déroulée dans toute la région, du 22 au 31 octobre. À distance, il était possible d'y participer dans 25 villes partenaires. "C'est un pari réussi pour la Rochambelle Tour ! Grâce à la mobilisation des villes partenaires de l'événement, à la solidarité de nos partenaires et au soutien des participantes, nous allons pouvoir financer cinq nouveaux projets locaux. C'est une excellente nouvelle !", se réjouit Dominique Le Dret, président de l'association organisatrice.

Les cinq projets locaux sont portés par le centre François Baclesse, le CHU de Caen et la Polyclinique du Parc. Depuis 2006, la Rochambelle a permis de récolter plus d'1,4 million d'euros au profit de la lutte contre les cancers féminins.