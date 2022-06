Rouen. Pierre Paillereau porte l'entrepreneuriat au service de la solidarité avec Citizens

"Il fallait que je donne du sens à ce que j'allais faire." À 27 ans, Pierre Paillereau a posé ses bagages rue Rollon à Rouen pour y installer les locaux de sa start-up Citizens. Sa plateforme permet de mettre en lien les associations et les entreprises locales désireuses de développer le mécénat de compétence pour leurs salariés.

Le voyage forme la genèse du projet

Avant d'être entrepreneur, Pierre Paillereau est un voyageur. C'est au gré de ses rencontres qu'il nourrit son envie d'œuvrer au service de l'intérêt général. La première est décisive. Sur les bancs de la Neoma Business school, l'école de commerce rouennaise, Pierre Paillereau fait la connaissance de celui qui déclenchera l'idée de sa future boîte. "Un ami avait un projet : deux ans de césure pour aller voir des associations, des ONG, etc. On a rencontré des citoyens lambda avec une cause. C'était viscéral, ils avaient envie d'agir pour faire changer les choses et ils l'ont fait." Les deux compères parcourent la France puis le monde et réalisent une série d'interviews et de portraits. "On a vu toute la palette de l'engagement citoyen", de l'association militante au Pérou à l'entrepreneur social qui crée un torréfacteur à café grâce à l'énergie solaire en Inde pour venir en aide aux femmes du village. Neuf pays et neuf mois de vadrouille plus tard, le Rouennais d'adoption est galvanisé par ces porteurs de projet. Lui aussi veut "faire [sa] petite part à [son] échelle". Cette échelle est locale. Diplômé à Rouen en 2020, c'est ici que son projet va naître.

Être entrepreneur, "ce n'est pas le plus sécurisant quand on sort d'école de commerce et qu'on a un prêt à rembourser, mais j'y suis allé". Mais Pierre Paillereau peut bénéficier d'un réseau pour l'accompagner dans sa création d'entreprise, avec notamment l'incubateur de start-up de son école Neoma BS.

En 2020, il est lauréat du concours créatif de la Région Normandie, un coup de pouce financier bienvenu et un coup de projecteur sur son initiative. Il est aux balbutiements de Citizens. Pierre Paillereau mène sa barque pour démarcher les associations locales, expliquer et développer son projet, un moment de "solitude entrepreneuriale". Aujourd'hui, huit personnes composent l'équipe de son entreprise.

Depuis, une centaine d'associations locales ont rejoint la plateforme. La petite entreprise ne connaît pas la crise. Après la métropole de Rouen, Citizens s'étend à la Normandie avec l'ambition de dépasser les frontières régionales. Pierre Paillereau est un citizen, un citoyen lambda qui se rend utile et montre que tous les autres citizens peuvent l'être aussi.