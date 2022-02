Primaires du PS : Gambier votera Hollande

"Il faut maintenant se rassembler massivement autour de celui qui est arrivé en tête, pour créer la dynamique indispensable à la victoire en 2012, estime Dominique Gambier sur son blog. Ne nous engageons pas dans des manœuvres, des alliances sans objet dans ce second tour. Nous ne sommes pas dans un débat droite-gauche classique de second tour, dans un affrontement de projets. Toute logique de type « tout sauf.. » serait calamiteuse, et ne ferait que reproduire le mauvais effet du congrès de Reims."



"Je souhaite un large rassemblement sans arrière pensée autour de François Hollande, et j’appelle à voter massivement pour lui le 16 octobre pour achever le succès de ces primaires".