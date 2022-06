Baseball. La Confederation Cup sur le terrain des Huskies de Rouen

"On y va pour gagner", assure Pierre-Yves Rolland, le président du club rouennais de baseball. Les Huskies de Rouen seront à domicile, au centre sportif Antoine-de-Saint-Exupéry, pour la Confederation Cup, deuxième coupe la plus prestigieuse dans le championnat européen. L'équivalent de la Ligue Europa pour les amateurs de ballon rond. La compétition, auparavant nommée CEB Cup, a changé de nom en 2022, mais les règles et les enjeux sont les mêmes. Ou presque. Le conflit en Ukraine a impacté son format. Les Biélorusses de Minsk ont été sortis de la compétition européenne. Sept équipes européennes au lieu de huit divisées en deux groupes s'affrontent pour le titre. Les Huskies sont dans le groupe A avec deux autres équipes : les Metrostars de Vienne (Autriche) et les Pioneers d'Hoboken (Belgique). Les Rouennais n'auront que deux matchs qualificatifs.

Bis repetita ?

Les Rouennais ont gagné ce titre en 2016, et c'était déjà à domicile. Le président du club rouennais reste prudent : "Elle n'est pas gagnée d'avance, cette coupe. Il y a notamment Montpellier, une équipe toujours très difficile à battre. Et les Espagnols de Tenerife sont de sérieux candidats."

Une victoire permettrait au club rouennais de "remonter la France" dans le groupe A, le meilleur d'Europe, mais ce serait face à des clubs professionnels de haut niveau. En France, le baseball n'est pas professionnalisé. "Souvent, les gens pensent le contraire parce qu'on se comporte comme des professionnels. Les joueurs s'entraînent tous les jours et on s'appuie sur une structure de haut niveau, le CRJS [Centre régional jeunesse et sports] de Petit-Couronne, qui est aujourd'hui un Pôle Espoir. On a aussi formé notre propre académie."

Les Huskies de Rouen visent aussi un 17e titre de champion de France cette année.

Et l'avenir réserve encore de belles choses pour les Huskies de Rouen. Parmi la vingtaine de joueurs, jusqu'à neuf d'entre eux sont pressentis pour une sélection en équipe de France afin de participer à la World Baseball Classic, compétition internationale. Les matchs de qualifications ont lieu en septembre.

Pratique - Centre sportif Antoine-de-Saint-Exupéry, rue des Petites Eaux du Robec. Accès libre.