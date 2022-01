Seine-Maritime. Rouen va accueillir la Coupe d'Europe de baseball en juin prochain

Les meilleures équipes européennes de baseball vont se retrouver du 8 au 12 juin prochain, à Rouen. La Confédération européenne de baseball a annoncé que la ville aux cent clochers accueillera la Confederation cup (nouveau nom de l'une des deux Coupes d'Europe) avec la ville de Montigny-le-Bretonneux, en région parisienne.

Les Huskies de Rouen, champions de France de baseball 2021, font partie du groupe A aux côtés des joueurs biélorusses de Minsk, des autrichiens de Vienne et de l'équipe belge d'Hoboken. De son côté, l'autre formation française, les Barracudas de Montpellier, est dans le groupe B et fera face aux joueurs croates de Karlovac, aux Espagnols de Tenerife et à l'équipe suisse de Therwil.

On connaît la composition des poules de la Confédération Cup qui se déroulera à Rouen et Montigny du 8 au 12 juin prochain. Rouen, Vienne, Anvers et Minsk se retrouvent dans la poule A. #Rouen #baseball #RouenHuskies #Europe @MetropoleRouenN @Rouen @seinemaritime @RegionNormandie pic.twitter.com/Yvkd4IGB9b — Rouen Baseball 76 (@rouenbaseball76) January 19, 2022

Le vainqueur de cette compétition offrira à son pays une place en Champions cup. L'occasion aussi pour les Huskies de mettre un coup de projecteur sur leur discipline, parfois méconnue mais pourtant apprécié de centaines de spectateurs qui viennent assister aux rencontres du championnat français sur le terrain Pierre Rolland.