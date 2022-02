A Yville-sur-Seine, le maire est "un peu l'homme à tout faire"

Décrivez-nous votre village...

“Yville est une petite commune tranquille au fin fond de la Crea, à 30 kilomètres de Rouen, presque à cheval entre la Seine-Maritime et l’Eure, bloquée dans une boucle de la Seine et connue pour son magnifique château. Commune rurale, elle a longtemps vécu en vase clos. Autrefois, cinq ou six familles se partageaient la presqu’île. Dans les années 1980, un lotissement a vu le jour et une nouvelle dynamique s’est enclenchée avec l’arrivée d’une population rurbaine. Depuis 2006, nous avons gagné 35 habitants et notre école, qui accueille 72 enfants, n’a jamais eu autant d’effectifs !”

Les habitants se sentent-ils proches de Rouen et de l’agglomération ?

“Je ne crois pas qu’il y ait de sentiment d’appartenance à l’agglomération rouennaise. Les plus anciens sont davantage tournés vers Duclair et surtout Bourg-Achard. Les retraités, ruraux, ont été surpris lorsque Yville a rejoint la Crea en 2010.”

Yville a la particularité d’avoir sur son territoire, depuis les années 1970, deux carrières d’extraction de granulats. Est-ce un atout ?

“Oui, elles assurent un certain revenu à la commune. En partie grâce à ces retombées, nous rénovons ainsi depuis deux ans le patrimoine municipal : la salle polyvalente et l’école.”

A quoi ressemble votre quotidien de maire ?

“Je suis présent tous les jours. Il faut être à l’écoute et résoudre les problèmes des habitants... quitte à ressembler parfois à une assistante sociale ! Et n’ayant pas de services techniques, il faut tout gérer avec mes adjoints. Je suis un peu un homme à tout faire. C’est le côté fragile des maires de petites communes”.

Ces villages arrivent-ils à se faire entendre dans la Crea ?

“Normalement, oui. Nous disposons d’outils pour cela : un pôle de proximité à Duclair qui permet de nous réunir et une direction des petites communes assez active. Mais ils doivent être encore améliorés. Nous sommes écrasés par l’administratif et nous avons besoin d’aide. Bien sûr, la Crea a apporté de bonnes choses, comme le Filo’R, dont j’ai la charge en tant que vice-président.”

Si vous étiez président de la Crea, quel projet défendriez-vous ?

“Je l’ai en tête depuis longtemps : étendre la compétence “culture et loisirs” de la communauté d’agglomération, afin que les grands équipements culturels soient pris en charge par la Crea et que la culture soit mieux répartie. Dans les communes rurales, celle-ci ne repose bien souvent que sur le tissu associatif et bénévole.”

Une vie, six dates

1950 : naissance à Lillebonne

1982 : entre à l’AFME (aujourd’hui Ademe) comme conseiller aux particuliers

1987 : s’installe à Yville-sur-Seine

1990-2010 : chargé de communication à l’Ademe

2008 : élu maire d’Yville-sur-Seine

2010 : devient vice-président de la Crea