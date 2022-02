Canteleu : ils tentent de voler une Super 5

Les faits se sont déroulés mercredi 12 octobre, vers 22h30. La Brigade anti-criminalité (Bac) avait été requise suite à une tentative de vol signalée route de Sahurs, à Canteleu. Quatre jeunes avaient brisé la vitre d'une Renault Super 5 et l'avaient déplacée sur plusieurs mètres, avant que le propriétaire du véhicule ne s'en mêle et les fasse fuire. Ils ont trouvé refuge au sein de l'Idefhi, où l'un des quatre jeunes est domicilié. La victime de la tentative de vol a reconnu deux des quatre individus, nés entre 1994 et 1996. Ils ont été ramenés à l'Hôtel de Police de Rouen et placés en garde-à-vue.