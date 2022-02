Etudiants, la Crea paye sa tournée de sirop !

"Rouen together", qui se déroulera au Zénith, réunira des artistes, des animations et des installations inédites. Pour éviter les excès, les organisateurs mettront en place un important dispositif de prévention : limitation de la consommation d’alcool à 4 verres, réduction des déchets plastiques grâce aux gobelets "éco-cup", prévention routière avec le dispositif "SAM" et prévention des IST en partenariat avec le Sidaction.

Outre la mise à disposition gracieuse de son Zénith, la Crea affrètera des navettes "Noctambus" gratuites entre le Zénith et les quatre campus : Rouen, Mont-Saint-Aignan, Saint-Etienne-du-Rouvray et Elbeuf. Un bar à eau de la Crea sera également installé sur place. Sirops à l’eau à volonté !

Près de 6 000 étudiants sont attendus à cette deuxième édition de "Rouen Together".