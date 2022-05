Votre horoscope signe par signe du lundi 16 mai

Bélier

Un problème récurrent lié au domaine financier est sur le point d'être réglé et de nouvelles perspectives très intéressantes s'offriront à vous

Taureau

Concernant l'amour, faites attention à ne pas blesser un proche avec des paroles maladroites ou irréfléchies.

Gémeaux

Ne vous laissez pas bousculer par les exigences des autres. Ne renoncez pas, gardez le cap sur vos objectifs !

Cancer

Faites-vous un peu plus confiance et n'hésitez pas à faire part de vos idées ou de votre avis

Lion

Ne craigniez pas d'assumer vos sentiments, ils pourraient s'avérer partagés ou tout simplement bien acceptés.

Vierge

Vous savez vous mettre en valeur mais n'abusez pas de votre pouvoir de séduction.

Balance

Aider les autres c'est bien, mais à condition que ce ne soit pas au détriment de vos propres intérêts professionnels ou financiers.

Scorpion

Ménagez-vous des moments de pauses au cours de la journée. Ne tirez pas sur la corde.

Sagittaire

Si vous allez trop vite, la démarche que vous avez entreprise risque d'échouer. Prenez donc le temps de bien analyser la situation avant d'agir.

Capricorne

Aujourd'hui, rien n'ira vraiment dans votre vie amoureuse. Tout vous semblera confus et de plus vous aurez d'autres préoccupations plus urgentes.

Verseau

Pas de doute, vous avez un sixième sens quand il s'agit de faire plaisir à ceux que vous aimez !

Poissons

Surtout ne reprenez pas brusquement le sport de façon intensive. Vous devez y aller progressivement.