A13 : un poids lourd en feu à Oissel

L'incident s'est produit vers 14h30 dans la zone à cinq voies située après Oissel, où l'A13 et l'A139 (direction sud III et Rouen) se séparent. C'est le moteur du poids lourd qui aurait explosé, les flammes se propageant ensuite à l'ensemble du véhicule qui transportait près de 25 tonnes de papier. Le feu a été maîtrisé par les pompiers. Les deux voies de droite ont été neutralisées par la Sapn et les secours. Vers 16h, 500 mètres de bouchon étaient signalés.