Législatives 2022. Au Havre, le Parti communiste repart dans la 8e circonscription et s'efface dans la 7e

Ce n'est pas vraiment une surprise : le député communiste Jean-Paul Lecoq sera candidat à sa réélection dans la 8e circonscription de Seine-Maritime, avec Nathalie Nail comme suppléante, lors des élections législatives des 12 et 19 juin. Le duo devrait se déclarer la semaine prochaine.

Qui dans la 7e ?

En revanche, la section PCF du Havre annonce retirer ses candidats dans la 7e circonscription, actuellement détenue par Agnès Firmin Le Bodo (Horizons), "conformément à l'accord signé entre les différentes forces de gauche et écologistes au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale". Les militants communistes y "mèneront campagne pour faire gagner les candidats du rassemblement de la gauche et des écologistes issu de La France insoumise".

• Lire aussi. Législatives 2022. La difficile union de la gauche en Seine-Maritime

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qui a désigné des "chefs de file" dans chaque circonscription pour animer la campagne, n'a pas encore officialisé d'investitures au Havre. Avant les discussions entre les différentes forces de gauche, qui se poursuivent au niveau national, le Parti socialiste envisageait lui aussi d'investir un candidat dans la 7e circonscription.

Sur la nouvelle union, Baptiste Bauza, secrétaire de la section PCF havraise, estime dans un communiqué que "ce rassemblement est un événement important qui ouvre des perspectives d'espoir pour mettre en œuvre une nouvelle politique afin de répondre aux défis sociaux, écologiques et démocratiques auxquels notre pays est confronté". Parmi les mesures que le PCF entend défendre à travers ce partenariat, il y a notamment la retraite à 60 ans.