RBS remporte la Crea Sup'Cup'

Ils étaient venus de 10 écoles supérieures pour participer à cette compétition organisée par la Crea, le 20 octobre dernier. Plusieurs épreuves sportives ont été mises en place : tournoi de futsall, de voley-ball 4 contre 4 et relais "record de l'heure" de course à pied. ll y avait également des épreuves artistiques avec une compétition de chorégraphie et de danse.

Ce sont les étudiants de la Rouen Business School qui sont sortis vainqueurs de cette édition. La seconde se tiendra, en 2012, au Palais des Sports.