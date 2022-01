Idée loisirs : découvrez les ateliers de création des artistes rouennais

Cent quatre-vingt dix artistes- amateurs ou professionnels- invitent à cette occasion le public à arpenter les coulisses de la création. Cette manifestation permet surtout de comprendre des démarches artistiques orginales car elle donne l’opportunité aux artistes de s’exprimer sur le choix des techniques et les thématiques abordées: un témoignage précieux et un moyen d’aborder les expressions artistiques les plus contemporaines et de faire tomber les préjugés.

Invitant au dialoge, cette opération permet aussi de constater la variété des médiums employés- calligraphie, peinture, sculpture, photographie, gravure ou encore céramique- la richesse des savoir-faire et de connaître les motivations des artistes.

Pratique. Samedi 28 et dimanche 29 septembre, dans la CREA. Entrée libre. Programme complet sur www.la-crea.fr