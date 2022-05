Bonne table dans l'Orne. Un binôme pour époustoufler vos papilles

C'est un nom de restaurant qui leur correspond à merveille. Au Binôme, Clara et Théo dressent depuis l'été 2020 des assiettes raffinées. L'établissement situé à Vimoutiers, dans le pays d'Auge, propose une nouvelle carte tous les trois mois. Mais attention, la maison n'a qu'une seule consigne : "Laissez vos papilles faire 'ô' !" Clara Spiegelsberger au service, Théo Millery en cuisine, le couple gérant du restaurant travaille main dans la main pour servir des produits de qualité.

Des produits frais et locaux

dans l'assiette

Au menu ce midi, coquilles Saint-Jacques snackées, filet de daurade cuit à l'unilatéral, filet mignon de porc cuit à basse température, faux filet ou encore suprême de pintade farci au foie gras. Concoctés par Théo, ces plats sont faits à partir de produits frais qui sont "au maximum locaux". Les fruits et légumes du restaurant sont sélectionnés par Alain Blanvillain, primeur présent sur le marché de Vimoutiers. "Nous avons à cœur de travailler avec des producteurs locaux. Les clients sont de plus en plus demandeurs", confie Clara. Côté fromages, le restaurant n'en manque pas. L'assiette comporte du pont-l'évêque Appellation d'origine protégée (AOP), un livarot AOP et un camembert AOP de la ferme de la Mondière à Orbec, dans le Calvados.

La formule entrée, plat et dessert est à 18 euros. Pour commencer, ce sera une assiette de taboulé maison, thon et mayonnaise. La présentation épurée est agréable à observer. Ensuite, en guise de plat de résistance, une cuisse de poulet façon Vallée d'Auge accompagnée de riz. Le clou du spectacle, c'est le dessert. Le fondant au chocolat maison, avec ses morceaux de mangues, est un régal. Le cœur du gâteau est parfaitement cuit et le mélange des saveurs est une bonne idée.

Fondant chocolat et morceaux de mangue.

Clara et Théo n'ont pas fini de surprendre leurs clients.

Pratique. Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h. Le dimanche de 12h à 14h. Vimoutiers, 3 rue du 14-Juin. Téléphone : 02 33 12 93 44