Vol à la roulotte à Rouen : 4 jeunes arrêtés

Les quatre individus, âgés de 16 à 21 ans et originaires de Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Déville et Saint-Etienne-du-Rouvray, ont fini la nuit en garde à vue. Vers 3h du matin, la Brigade canine et police secours avaient été appelées rue de la Seille, à Rouen, suite au signalement de dégradations et de vols commis dans deux voitures en stationnement. A l'arrivée des forces de l'ordre, les jeunes se seraient débarrassé d'un sac de couchage. Trois ont été immédiatement interpellés tandis que le quatrième a pris la fuite. Il a été rapidement retrouvé, rue Ganterie.