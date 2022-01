Rouen. Rouen : il vit du vol à l'étalage

Le 27 janvier et le 2 février 2017, Romuald Marquis, 41 ans, se rend coupable de plusieurs infractions: recel de vêtements volés au magasin Armand Thierry du centre commercial Saint-Sever à Rouen, et de vol à l'étalage à l'enseigne Darty, ainsi que du non-respect de l'interdiction de fréquenter cet espace commercial, décision prise lors d'une précédente audience. Il faut dire que son casier judiciaire comporte déjà 22 condamnations en 22 ans de méfaits, soit près d'une par an. Sans travail, la présidente émet l'hypothèse que ces vols réitérés sont son seul moyen de subsistance.

Deux mois de prison

Concernant le recel de pantalons volés et troués à l'endroit du traditionnel antivol, une vérification d'identité d'une patrouille de Police montre, dans un premier temps, que l'individu est interdit de séjour dans cette galerie marchande, et que les vêtements, cachés dans un sac, constituent un cas de recel caractérisé puisque le prévenu affirme que "c'est un ami qui me les a confiés". Pour ce qui concerne le vol au magasin Darty, une enceinte Bluetooth en l'occurrence, la surveillance vidéo, ayant confié les images au parquet, n'est pas probante pour affirmer que l'homme est bien l'auteur du délit, car on ne le voit que de dos, capuche sur la tête. Pour le Ministère public, "le prévenu n'a pas tenu compte des avertissements de la justice, c'est un récidiviste patenté ". La défense du prévenu indique qu' "aucun élément probant du dossier n'est exploitable".

Le Tribunal se prononce incompétent pour le recel de vêtements volés mais le condamne à deux mois de prison pour le non-respect de l'interdiction de fréquenter le Centre Commercial ainsi que pour les fortes présomptions d'être l'auteur du vol à Darty.

A LIRE AUSSI.

Calvados. Huit mois de prison pour le voleur de téléphone