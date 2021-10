Rouen : les travaux de la ligne 7 commencent

Rive gauche :

Rue d’Elbeuf (sud), les commerces resteront facilement accessibles Le chantier de modernisation de la Ligne 7 dans la partie sud de la rue d’Elbeuf se déplacera entre le boulevard de l’Europe et la rue Dufay. Pour le confort de tous les riverains et usagers de cette partie de la rue d’Elbeuf, durant les deux mois de travaux, la circulation des véhicules ne sera pas interrompue et la circulation des piétons sur les trottoirs sera maintenue afin de préserver les accès aux commerces. Toutefois, ces aménagements entraîneront ponctuellement des rétrécissements de voie.

La rue Lafayette sera mise en sens unique. Dès le début du chantier, la rue Lafayette sera mise en sens unique du nord vers le sud, de la place Carnot vers la rue du Mail. Pour le confort de tous les riverains de la rue Lafayette, durant les deux mois de travaux, la circulation des piétons sur les trottoirs sera maintenue.

Rive droite :

Route de Neufchâtel, le chantier de modernisation de la Ligne 7 se déplacera entre le boulevard de l’Yser et la rue de Lille. Pour le confort de tous les riverains et usagers, la circulation sera maintenue sur l’axe durant les deux mois de travaux. Toutefois, des rétrécissements de voie et des interdictions de stationner seront ponctuellement nécessaires.

La rue Louis-Ricard sera fermée mais le lycée Corneille restera accessible Durant les travaux de modernisation de la ligne 7, la rue Louis-Ricard sera fermée et le chantier se déplacera de la place Charles-de-Gaulle vers la rue Dulong au cours de trois phases successives. Le stationnement sera interdit dans les zones de chantier mais la circulation piétonne sera maintenue sur les trottoirs. L’accès au lycée Corneille se fera par la rue du Maulévrier qui restera ouverte à la circulation et dont les sens de circulation seront ponctuellement modifiés. Compte tenu des perturbations de circulation attendues dans le secteur en travaux, il est recommandé d’éviter de traverser ce quartier. Un itinéraire de contournement est mis en place par la rue Beauvoisine et la rue Lecanuet (dans le sens nord-sud), et par la rue des Faux, la rue Saint-Vivien et l’avenue de la Porte-des-Champs (dans le sens Sud-Nord).