La ligne 7 va faire place nette devant l'hôtel de ville de Rouen

Là, en face de l’Hôtel de Ville de Rouen, transitent pas moins de cinq lignes de la TCAR (4, 5, 7, 11 et 13), soit près de 1 000 bus par jour. “Il faut reconnaître que ce sera un grand bouleversement”, souligne Olivier Leroux, directeur adjoint des infrastructures de transport à la Crea, le maître d’ouvrage du projet. Car ce bouleversement sera multiple : la circulation des bus et des voitures sera totalement redessinée et l’aspect général de la place, ainsi que le cheminement des piétons, revalorisés.

Priorité aux piétons

Aujourd’hui, difficile de le nier, la place manque cruellement de simplicité, en proie “aux bouchons, aux voitures qui stationnent sur les voies de bus”. Alors, en septembre, ce sera chacun de son côté : trois voies réservées aux bus, taxis et vélo, à la teinte légèrement rouge pour les distinguer, côté abbatiale Saint-Ouen et mairie, et trois voies pour les voitures, en double sens, côté rue Lecanuet.

Les arrêts, eux, seront regroupés : au lieu de trois à l’heure actuelle, il n’y en aura plus que deux, sous la statue de Napoléon et, un peu plus loin, en bas de la rue Louis Ricard. Enfin, les bus de tourisme disposeront, côté rue Lecanuet, d’une voie spéciale pour déposer (sans stationner) leurs voyageurs.

Mais le chantier a aussi pour mission de “rendre le centre de la place, aujourd’hui un peu vide, aux piétons”, explique Olivier Leroux. Un large axe nord-sud pour les marcheurs verra ainsi le jour. Tout autour, préparez-vous au grand lifting : plusieurs platanes seront abattus, d’autres replantés, et les trottoirs refaits. L'opération devrait démarrer le lundi 18 juin prochain. Le circulation risque d’être très fortement perturbée, d’autant plus que tous les aménagements seront réalisés en même temps.

Perspective La Crea / Folius Ingetec