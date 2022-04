Caen. Bientôt des influenceurs et chanteurs au défilé du carnaval étudiant ? 

Alors que la 23e édition du carnaval étudiant de Caen a rassemblé plus de 34 000 personnes, l'association souhaite innover pour les années à venir. "On a longuement échangé avec les proches d'Orelsan pour qu'il participe à l'événement. Ça a été un succès", raconte Nathan Courbet, président de l'association. Un moment que le rappeur normand a d'ailleurs particulièrement aimé. " Il nous a confiés que c'était un rêve pour lui", raconte le jeune homme. Une venue qui a engendré des coûts supplémentaires pour l'association notamment en logistique et sécurité. A la suite du succès généré par la venue du rappeur, la structure souhaite renouveler l'expérience pour les prochaines éditions. "L'intérêt dans un carnaval, c'est le défilé. A l'avenir, on voudrait inviter des influenceurs et chanteurs qui aient une proximité avec les carnavaliers", poursuit le président. Une nouveauté qui permettrait une plus grande visibilité pour l'événement mais aussi de trouver plus facilement des partenaires privés. "Il faut que l'événement soit de plus en plus attractif", conclut-il.