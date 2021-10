Rouen : les rencontres du commerce

Rendez-vous à 19h, lundi 7 novembre pour les rencontres de commerce. Le but de ces rencontres est de dynamiser et renforcer l'attractivité du territoire. Pour se faire, de bonnes relations entre les commerçants, les représentants des collectivités territoriales et les associations commerciales.

Au cours des ces rencontres des tables rondes seront organisées autour de l'attractivité du commerce :

- Observer les commerces pour anticiper les besoins du développement communal

- La nouvelle réglementation en matière d’urbanisme : les enjeux et les opportunités pour le commerce

- Les paris gagnants du commerce : des exemples concrets de réussites d’attractivité commerciale.