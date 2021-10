Rouen réaffirme son opposition au projet de Village des Marques

Le sujet agite Rouen et les environ de Vernon depuis des années. Rejeté à deux reprises par la Commission nationale d'aménagement commercial (Cnac), le projet de création d'un Village des Marques au sud-est de Rouen, au bord de l'autoroute A13 et aux portes de l'Ile-de-France, doit être examiné ce lundi 6 mai par le Conseil d'Etat. La société porteuse du projet, Mac Arthur Glen, n'a pas jeté l'éponge. Son Village des Marques, vaste de 15.000 m2, pourrait, selon elle, employer jusqu'à 480 salariés.

Or, à Rouen, les commerçants, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la municipalité socialiste sont bien décidés à faire capoter la chose. Dans un communiqué, la Ville de Rouen dit s'associer "dès à présent à une intervention auprès du Conseil d'Etat".

"La démonstration a été faite que l'implantation d'une telle zone commerciale aurait de graves conséquences pour notre ville, estime Yvon Robert, le maire de Rouen. La clientèle touristique ainsi que celle d'une vaste zone de chalandise englobant Rouen étant visée par ce projet, c'est toute la diversité du commerce rouennais qui serait fragilisée. A cela, la CNAC a ajouté que la création de ce village de marques comporte inévitablement le risque d'une augmentation significative des flux de circulation et donc, au delà des conséquences pour l'environnement, d'une saturation du trafic routier dans l'agglomération."