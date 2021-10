Rouen : il se fait passer pour un policier

Lundi 31 octobre, une étudiante de 20 ans, attend, dans sa voiture que le feu passe au vert pour continuer sa route. C'est alors qu'un jeune homme, de 24 ans, fait irruption dans sa voiture et se fait passer pour un policier. Lui montrant une carte factice, il lui demande de le conduire en toute urgence, rive gauche, quitte à griller des feux rouges. Et c'est justement en faisant cela que la jeune femme est repéré par des policiers - des vrais. L'homme qui était dans la voiture, en état d'ébriété, tente alors de s'échapper. Sans succès. Il a été ramené à l'Hôtel de Police et placé en cellule de dégrisement.