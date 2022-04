Top 14: Montpellier ébranlé, Toulouse douché, Toulon remonté et La Rochelle in extremis

. Castres douche Toulouse

Malgré ses internationaux, le Stade toulousain a perdu son match face au Castres Olympique (4e, 58 points), vainqueur dans son antre de Pierre-Fabre, où il est invaincu pour la 19e fois consécutive. Les Rouge et Noir (5e, 57 pts), dont les Chelemards n'ont pas été tous à la hauteur dans le Tarn, n'ont désormais "plus droit à l'erreur", comme a prévenu leur demi de mêlée Antoine Dupont, alors que se profile un tunnel de rencontres capitales pour la fin de saison, entre Coupe d'Europe et championnat.

. Toulon sur un nuage

En signant cinq essais à Lyon, le RCT s'est donné le droit de rêver à une place qualificative aux phases finales. Grâce à cette troisième victoire de rang, alors que mi-février ils pointaient à la dernière place au classement, les Varois, neuvièmes, sont désormais à trois points du top 6: sacré caractère! Humiliés, les Lyonnais ont encaissé pour leur part une troisième défaite d'affilée. "Comment se relever de ça, comment réagir?", s'est demandé le manager du LOU, Pierre Mignoni, après la rencontre. Effectivement...

. Clermont, maître du derby auvergnat

En passant 41 points à son voisin briviste, l'ASM a su réagir après sa défaite à Toulon le week-end dernier, pour prendre la septième place (53 points), grâce notamment à un doublé de son centre George Moala et au coup de pied de son métronome Morgan Parra. De quoi voir venir avec un peu plus de sérénité le 8e de finale aller de coupe d'Europe, dimanche prochain face au Leicester.

. Montpellier s'est fait peur

Le MHR, toujours en tête du championnat avec 68 points après sa victoire acquise dans les dernières minutes sur Perpignan (23-13), a bien failli perdre sa couronne à Aimé-Giral, au cours d'un match haché et brouillon durant lequel l'Usap a montré plus que du courage. Et il en faudra aux Catalans qui, avant-derniers, se dirigent tout droit vers un match de barrage contre le finaliste malheureux de Pro D2.

. Pau poursuit sur sa lancée

La Section paloise (10e, 49 pts), en allant l'emporter à Aguilera chez son voisin basque du Biarritz Olympique (42-19), a certes enchaîné une troisième victoire de suite, mais a surtout perdu dans les toutes dernières minutes de la rencontre le point du bonus offensif qui aurait été précieux, alors que les hommes de Sébastien Piqueronies vont devoir lutter pied à pied lors des prochaines journées avec Clermont (7e, 53 pts) et Toulon (9e, 51 pts) afin d'espérer décrocher une place dans le Top 6. Le BO (14e, 24 pts), quant à lui, est quasiment assuré de passer la saison prochaine en Pro D2, de quoi avoir "honte" selon son président Jean-Baptiste Aldigé.

. A l'Ouest, c'est La Rochelle

La rencontre entre Bordeaux-Bègles et le Stade rochelais, en soirée au stade Chaban-Delmas, le premier des trois "derbys de l'Atlantique" en trois semaines, s'est soldée par une victoire (16-15) sur le fil des hommes de Ronan O'Gara, auteurs des deux seuls essais du match face aux cinq pénalités du demi de mêlée néo-international et chelemard de l'UBB, Maxime Lucu. Cette victoire, au terme d'un match extrêmement tendu, permet à La Rochelle de remonter à la 3e place (58 pts), derrière son adversaire malheureux du soir, l'UBB (63 pts).