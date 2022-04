Législatives 2022. La Ville de Rouen cherche encore des assesseurs

"Il faut quatre assesseurs en tout : un président, un secrétaire et deux assesseurs, pour que vous puissiez voter", précise Matthieu de Montchalin, adjoint au maire de Rouen en charge de l'état civil. Avec ses 310 assesseurs volontaires pour les deux dimanches de l'élection présidentielle répartis sur les 61 bureaux de vote, la Ville a donc largement le nombre de bénévoles pour pouvoir assurer l'ouverture de tous les bureaux.

Tous seront utiles et occupés, puisque les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures pour cette élection. "Il faut aussi compter le temps du dépouillement, et on ne peut pas demander aux gens de rester trop longtemps", note l'adjoint. "La Ville prévoit toujours plus d'assesseurs que le minimum légal par bureau parce que certains peuvent avoir un empêchement de dernière minute."

La Ville poursuit son recrutement de bénévoles pour les élections de 2022, puisqu'elle n'a pas atteint les 300 volontaires pour les élections législatives du mois de juin. "Quand vous viendrez voter pour la présidentielle, on vous proposera de vous inscrire pour être assesseur", explique Matthieu de Montchalin. Pour devenir assesseur, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales à Rouen et d'être âgé d'au moins 18 ans.

À vous de choisir si vous voulez être assesseur dans votre bureau de vote ou un autre, et pour quel scrutin. Vous pouvez faire cette démarche en remplissant un formulaire en ligne sur le site de la Ville de Rouen.

Près de 60 000 Rouennais sont inscrits sur les listes électorales en 2022.