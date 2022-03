Rouen. Sécurité industrielle : que proposent les candidats à la présidentielle ?

Jean-Luc Mélenchon : créer une autorité de sûreté

Dans son programme, le candidat de la France insoumise propose de créer une autorité de sûreté indépendante des risques industriels. Une proposition qu'avait d'ailleurs suggérée le député de la Seine-Maritime Christophe Bouillon, au lendemain de l'accident de Lubrizol et de Normandie logistique. L'élu des Bouches-du-Rhône souhaite aussi augmenter le nombre d'inspecteurs des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et augmenter le seuil de l'amende maximale pour les ICPE à 500 000 euros.

Fabien Roussel : investir dans la sécurité

Alors que leader communiste s'est toujours prononcé en faveur de la poursuite du nucléaire en France, dans un tweet adressé à Jean-Luc Mélenchon qui suggérait la fermeture des sites nucléaires dans l'Hexagone, Fabien Roussel a déclaré : "Et on ferme aussi les 1 300 usines chimiques, dépôts de gaz, raffineries classées SEVESO de France parce que nous avons subi Lubrizol ou AZF ? Faire confiance à la science plutôt qu'agiter les peurs. Investir dans la sécurité et le contrôle plutôt qu'être dépendants."

Emmanuel Macron : lancer un plan Post-Lubrizol

Plusieurs mesures ont été annoncées pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, notamment après l'incendie de Lubrizol et Normandie logistique. Le gouvernement a proposé, entre autres, la mise en place d'un système d'alerte par SMS, déployé dans les zones densément peuplées afin de renseigner en temps réel des difficultés et du comportement à adopter en cas d'accident. Le gouvernement a également lancé la création, en décembre 2020, du Bureau d'enquête et d'analyses sur les risques industriels. Depuis sa création, ce dernier a publié dix rapports.

Valérie Pécresse : aucune mention

Les risques industriels ne figurent pas dans le programme de Valérie Pécresse. La candidate Les Républicains a orienté son projet sur la réindustrialisation du pays. Valérie Pécresse entend, entre autres, réduire les délais de traitement et de recours contre les grands projets et diviser par deux les délais administratifs pour l'extension des sites industriels.

Marine Le Pen : faire confiance à l'État

Au lendemain de la catastrophe de Lubrizol, la présidente du Rassemblement national s'était interrogée sur la qualité des contrôles des sites Seveso, déplorant que ces derniers étaient parfois confiés à "des structures privées" qui peuvent être "le vecteur d'intérêts particuliers". "Je crois que c'est à l'État de le faire parce que l'État, c'est le gage de la neutralité", avait-elle déclaré.

Yannick Jadot : renforcer les moyens

Yannick Jadot souhaite renforcer les moyens financiers consacrés à la gestion des crises et des risques environnementaux en France en les portant à 1 milliard d'euros. Il propose aussi de développer de nouveaux outils technologiques tels que les applications d'alerte aux populations. En réaction à l'incendie de Lubrizol, le candidat écologiste avait préconisé de revoir l'encadrement des 700 sites Seveso seuil haut en France et avait demandé plus de transparence sur les matières utilisées dans ces sites, ainsi que les risques qui y sont associés. Yannick Jadot a également suggéré de déplacer certains sites en dehors des habitations.