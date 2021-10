Sakura, ou l’adolescence vue par les marionnettes

C’est dans le monde de l’adolescence que nous emmènent les délicates marionnettes du théâtre des Alberts. Sara, jeune fille de 15 ans, expose les vicissitudes de sa vie, où rêve et réalité s’entremêlent. Entre son goût pour le morbide et ses frasques à répétition, le spectateur se retrouve au cœur de sa vie. Rencontre avec une adolescente plus vraie que nature.



Pratique. “Sakura”, du 17 au 19 novembre, 19h30, Théâtre de la Chapelle Saint Louis, Rouen. Tarifs 6 à 14 €. Informations au 02 35 98 05 45.

(Photo DR)